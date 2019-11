Foot : Ni Munich, ni ailleurs, Arsène Wenger recruté par la FIFA !

Dans : Foot Mondial.

La FIFA a officialisé ce mercredi la nomination d'Arsène Wenger au poste de responsable du développement du football. Le technicien alsacien en a probablement terminé avec sa carrière de coach.

Son nom avait circulé ces derniers jours pour devenir l’entraîneur du Bayern Munich, avant que finalement le club allemand reconnaisse que si des discussions avaient bien eu lieu avec Arsène Wenger, ce dernier n’allait pas succéder à Niko Kovac sur le banc bavarois. Arsène Wenger avait également été cité au fil des mois au PSG, à Lyon, à l’AC Milan, mais c’est au sein de la Fédération Internationale de Football que le technicien âgé de 70 ans continuer sa carrière. La FIFA a en effet officiellement nommé l’ancien manager d’Arsenal au poste de responsable du développement du football et il entrera également dans le Board, qui détermine et fait évoluer les règles du football.

« Wenger sera principalement chargé de superviser ainsi que de diriger la croissance et le développement du football pour les hommes et les femmes du monde entier. Il occupera en outre un rôle central sur les questions techniques, que ce soit en qualité de membre des deux groupes consultatifs (Football et Technique) de l’IFAB impliqués dans les processus décisionnels et de révision concernant d’éventuelles modifications des Lois du Jeu, ou en qualité de chef du Groupe d’étude technique, qui est responsable de l’analyse des compétitions de la FIFA depuis 1966 », précise la FIFA.