Foot : La mort de Pelé annoncée par erreur, c'était un bug

Dans : Foot Mondial.

Agé de 80 ans, Pelé va aussi bien que possible, mais le roi du football a été la victime, parmi d'autres, d'un bug d'un très sérieux média français qui annonçait sa mort.

De nombreux internautes ont été très étonnés de recevoir de nombreuses alertes ce lundi en provenance du site internet de Radio France Internationale, laquelle annonçait le décès de très nombreuses stars des médias, de la politique et du sport. En ce qui concerne le football, c’est Pelé dont la (fausse) mort a été dévoilée par RFI, la légende brésilienne ayant fêté ses 80 ans le 23 octobre dernier. Mais très vite, le très sérieux média a rectifié le tir en confirmant que ce déluge de nécrologies (Jean-Paul Belmondo, la Reine Elizabeth II, Lionel Jospin…) était un bug informatique. Et le Dieu du football est donc encore bien vivant.

« Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site. Nous sommes mobilisés pour rectifier ce bug majeur et présentons nos excuses aux personnes concernées ainsi qu'à vous qui nous suivez et nous faites confiance », a indiqué la direction de la radio, qui a confirmé que ces nécrologies préparées à l'avance étaient une pratique normale dans toutes les rédactions. On l'avait constaté récemment lorsque le décès Bernard Tapie avait été annoncé par erreur en direct sur la chaîne L'Equipe, provoquant la colère légitime de son fils. Le hasard fait d'ailleurs que l'ancien patron de l'OM était également dans les nécrologies mises en ligne ce lundi.