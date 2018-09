Foot : Il a inventé la VAR et réclame 86ME à la FIFA

Dans : Foot Mondial.

La FIFA va devoir arbitrer un contentieux l'opposant à un ingénieur qui a décidé d'attaquer l'instance mondiale du football pour une technologie dont il affirme être l'inventeur, celle de la VAR. Fernando Mendez Rivero, c'est de lui qu'il s'agit, prétend qu'il a mis au point cette idée et ce dispositif (six caméras pour couvrir l'ensemble du terrain, la liaison radio, le système de visionnage sur le bord du terrain etc...) suite à une faute d'arbitrage qui avait pénalisé son équipe en 2004. Après avoir fait suivre aux autorités sportives son projet, maquette à l'appui, Fernando Mendez Rivero a reçu une réponse du président de la FIFA de l'époque, Ricardo Teixeira, ce dernier lui indiquant que la fédération internationale allait se pencher sur sa proposition. Depuis plus aucune nouvelle.

Mais le Bolivien a eu la surprise de voir que la FIFA utilisait lors du Mondial 2018 en Russie, un système de VAR qui était similaire au sien. « Je mérite d’être rémunéré. Je suis une puce contre un éléphant, je n’ai pas la force d’affronter la FIFA, j’ai besoin de l’aide de gens plus puissants que moi, a indiqué l’ingénieur, qui réclame donc 86ME à l’instance du football. Une coquette somme dont il donnera une grande partie à des organismes caritatifs. Je crois que c’est la bonne valeur pour un si bon travail. Mais je ne vais pas tout garder pour moi. Mon but est de donner la moitié aux pauvres, aux services sociaux et œuvres évangélistes. » C'est pas gagné...