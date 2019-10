FIFA : Victoire pour Platini, sa thèse du complot sera étudiée !

Dans : Foot Mondial.

Président de l'UEFA et candidat à la présidence de la FIFA, Michel Platini avait été exclu du football mondial en 2016 suite à une décision de l'instance suprême du football. Criant depuis au complot, Platini a obtenu qu'une enquête soit déclenchée.

Près de quatre ans après avoir été mis sur la touche par la FIFA, en même temps que Sepp Blatter, Michel Platini a remporté une première victoire annonce ce lundi soir Le Monde. Le quotidien indique en effet que la justice française, et plus précisément le parquet de Paris, a considéré recevable la plainte contre X déposée il y a un an par Michel Platini pour « dénonciation calomnieuse » et « association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de dénonciation calomnieuse. » Et c’est désormais en Suisse que le dossier va se poursuivre, l’ancien patron du football européen ayant toujours pensé que le comité d’éthique de la FIFA qui l’avait suspendu, avait agi à la demande de personnes qui ne souhaitaient pas qu’il prenne les commandes de l’autorité mondiale du football.

Pour rappel, la FIFA avait sanctionné Michel Platini pour un avoir reçu un virement de 1,8ME de la part de Sepp Blatter, un montant que l’ancien footballeur avait justifié comme étant des salaires que le patron de la FIFA lui devait pour la période de quatre ans durant laquelle il avait été son conseiller. Depuis, Sepp Blatter charge régulièrement Michel Platini, même si l'enquête désormais déclenchée en Suisse suite à la plainte de l'ancien président de l'UEFA pourrait inciter Blatter à se faire plus discret.