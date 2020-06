FIFA : La Coupe du Monde féminine sera historique en 2023

En 2019, la Coupe du Monde féminine avait été une belle réussite en France. La FIFA espère qu’il en sera de même en Nouvelle-Zélande et en Australie dans trois ans. En effet, ce jeudi, l’instance qui gère le football mondial a annoncé que le prochain Mondial féminin se déroulera dans deux pays voisins. Une première dans l’histoire, vu que la FIFA n’avait jamais attribué l’organisation d’une grande compétition à deux confédérations différentes, la Nouvelle-Zélande faisant partie de l’Océanie, et l’Australie de l’Asie.

