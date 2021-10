Espagne : La France c’est fini, Laporte rassure la Roja

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Ancien indésirable du sélectionneur Didier Deschamps en équipe de France, Aymeric Laporte porte désormais les couleurs de l’Espagne. Le défenseur central va donc affronter les Bleus dimanche en finale de la Ligue des Nations. Une rencontre que le Franco-Espagnol disputera sans la moindre ambiguïté.

Probable titulaire dimanche soir, Aymeric Laporte aura fort à faire contre l’équipe de France. Le défenseur central de l’Espagne devra contenir le trio composé de Karim Benzema, Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann. Une tâche qui lui demandera un maximum de concentration. Cela tombe bien, celui qui attendait désespérément une convocation en Bleu ne sera pas perturbé. Le Franco-Espagnol a en effet assuré qu’il avait bien tourné la page avant cette finale de la Ligue des Nations.

« Ce sera une rencontre très spéciale pour moi, a avoué le natif d’Agen aux médias de la Roja. Mais comme je l'ai toujours dit, je suis très concentré sur ce que je fais, pour les gens qui me font confiance. Et je suis à 100% voire à 300% avec l’Espagne. Je vais tout donner. Je vais retrouver d’anciens coéquipiers de l’équipe de France Espoirs pour cette finale et nous nous verrons sur le terrain. La seule chose à laquelle je pense, c’est de gagner cette finale, c’est la chose la plus importante pour moi à l’heure actuelle. »

Laporte « très heureux » en Espagne

Et comme pour mieux rassurer l’Espagne et ses supporters, Aymeric Laporte a insisté sur sa bonne intégration depuis son arrivée avant l’Euro. « Je suis très heureux d’être là. Nous aurions aimé faire mieux à l’Euro même si nous avons fait un beau parcours. Ce fut une belle aventure. Les supporters ont apprécié notre niveau de jeu et maintenant nous avons l’opportunité de gagner un trophée avec la Ligue des Nations. Je suis très content de ce que nous avons réalisé et faire partie de cette équipe, c’est génial », a confié le défenseur central de Manchester City.