Enquête ouverte sur une légende du Brésil et la soeur de Neymar

Neymar vit une nouvelle fois un moment très compliqué. Blessé et déjà forfait pour le reste de la saison avec Al-Hilal, le Brésilien doit aussi faire face à des problèmes hors des terrains.

Il y a quelques mois, Neymar était remis de sa blessure à la cheville et venait d'apprendre qu'il allait être papa pour la deuxième fois. Son désir était de rester au PSG pour reprendre du rythme et retrouver son niveau. Mais l'arrivée de Luis Enrique a tout changé et l'entraineur espagnol ne comptait pas sur lui. Neymar a donc filé en Arabie saoudite et dit adieu au football de très haut niveau en club. Néanmoins, il comptait bien représenter son pays comme il se doit. Mais une nouvelle blessure, cette fois-ci au genou, a tout plombé... Et pour ne rien arranger, l'ancien du PSG doit faire face à des rumeurs d'infidélité à son sujet mais aussi au comportement de ses proches...

Neymar pas aidé par son entourage

🤽‍♂️ OH RIVALDO SAI DESSE LAGO



Ex-jogador Rivaldo e Rafaella Santos, irmã de Neymar, estão sendo investigados pela Duas-Lêtra (PF) na Operação Lesa Pátria. O motivo? Suposto financiamento de atos golpistas em 08/Jan. pic.twitter.com/bqgEo3y9tZ — Camarote da República (@camarotedacpi) November 10, 2023

Comme rapporté par El Tiempo, Rivaldo et la sœur de Neymar, Rafaella, font actuellement l'objet d'une enquête au Brésil pour financement illégal des manifestations putschistes du parti d'extrême droite de Jair Bolsonaro qui avaient eu lieu le 8 janvier dernier. S'ils étaient reconnus coupables, les sanctions pourraient être très lourdes et mettre un coup de plus au moral de Neymar. Un Neymar qui va devoir convaincre qu'il peut aussi revenir plus fort que jamais avec son nouveau club, alors que les critiques s'abattent sur lui et son implication. D'après le média arriyadiyah, le club saoudien a même pris la décision de retirer Neymar de la liste des joueurs disponibles à partir de cet hiver, afin de faire de la place à quelqu'un d'autre dans l'effectif.