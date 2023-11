Neymar viré, Al-Hilal n'a pas le choix ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Blessé le 17 octobre dernier suite à un match contre l'Uruguay avec le Brésil, Neymar va être écarté des terrains pendant plusieurs mois, manquant très probablement toute la saison 2023/2024. Un coup dur pour Al-Hilal qui a décidé de le mettre à l'écart.

Recruté pour 90 millions d'euros, Neymar a quitté le PSG en rapportant gros au club de la capitale, malgré un âge avancé et une forme physique plus que contestable. Alors qu'il revenait de blessure et qu'il avait subi une opération chirurgicale qui devait soigner ses maux, le Brésilien a encore une fois chuté. La malédiction s'abat une énième fois sur l'ancienne star du FC Barcelone, même s'il est difficile de ne pas faire le lien avec son hygiène de vie catastrophique. Si Al-Hilal est leader de la Saudi League, l'absence de Neymar est préjudiciable, tant sur le plan sportif, qu'économique mais surtout médiatique. Ainsi, comme le rapporte le média arriyadiyah, le club saoudien a pris la décision de retirer Neymar de la liste des joueurs disponibles à partir de cet hiver, afin de faire de la place à quelqu'un d'autre dans l'effectif. Un effectif dont Neymar ne fera plus partie de manière officielle

Neymar viré, un latéral étranger prend sa place

Cette stratégie est probablement utilisée en connaissance de cause. Il y a peu de chances pour que Neymar revienne sur les terrains d'ici la fin de la saison. Ainsi, Al-Hilal souhaite utiliser la place du Brésilien comme joueur étranger pour une potentielle recrue. Le nombre de joueurs étrangers est limité à huit places dans chaque club en Arabie saoudite et Al-Hilal va donc suspendre temporairement le joueur de 31 ans. En dépit de l'absence de Neymar, le club réalise un bon début de saison avec une première place en championnat, avec quatre points d'avance sur Cristiano Ronaldo et Al Nassr. Même constat sur la scène asiatique où Al-Hilal est d'ores et déjà qualifié pour la phase à élimination directe. Toutefois, le club basé à Riyad prévoit de se renforcer au poste de latéral gauche. Un joueur étranger va être recruté pour prendre la place de Neymar, qui ne risque pas forcément de revenir beaucoup en Arabie Saoudite ces prochaines semaines, alors qu'il a opté pour une opération au Brésil et une rééducation également dans son pays, contrairement à l'avis du club de Riyad.