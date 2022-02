Domenech patron du foot algérien, le verdict tombe

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

A en croire les informations parues lundi dans la presse algérienne, Raymond Domenech pourrait devenir le futur DTN de l’Algérie.

Lundi en début de soirée, La Gazette du Fennec affirmait que le fédération algérienne négociait avec Raymond Domenech afin de faire de l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France le futur directeur technique national de l’Algérie. Les Fennecs recherchent un successeur à Ameur Chafik et le moins que l’on puisse dire, c’est que la piste menant à Raymond Domenech a surpris tout le monde, que cela soit en Algérie ou en France. Mais à en croire les informations de RMC, il n’y a pour l’instant aucun contact entre celui qui a brièvement été l’entraîneur du FC Nantes et la fédération algérienne de football. Les informations de la presse locale étaient donc à prendre avec des pincettes et ne se confirment pas ce mardi au vu des échos de la radio française.

L'Algérie n'a jamais contacté Domenech

📌الفيفا تحدد موعد مباراة الدور الفاصل أمام منتخب الكاميرون 🇩🇿🇨🇲 #teamdz 🇩🇿 #WorldCupQatar2022 pic.twitter.com/TRMEDrzV3Q — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) February 18, 2022

RMC confirme par ailleurs que Raymond Domenech, sans club depuis son départ du FC Nantes, n’a pas l’intention de reprendre du service et se contente volontiers de ses activités dans les médias. Pour rappel, l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France intervient quotidiennement sur la Chaîne L’Equipe en plus d’être le président de l'Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (UNECATEF). De son côté, l’Algérie a sans doute d’autres chats à fouetter que de négocier avec Raymond Domenech pour le poste de DTN. Et pour cause, la sélection de Djamel Belmadi a été éliminée dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 et se tourne aujourd’hui vers son barrage explosif pour obtenir son ticket pour la Coupe du monde au Qatar. Un match tendu contre le Cameroun attend les coéquipiers de Riyad Mahrez…