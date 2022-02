Raymond Domenech futur DTN de l'Algérie ?

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Un an après son rapide passage au FC Nantes, Raymond Domenech pourrait rebondir en Algérie où on pense à lui comme Directeur technique national.

C’est le site spécialisé La Gazette du Fennec qui l’affirme ce lundi, en quête d’un DTN pour remplacer Ameur Chafik, la Fédération Algérienne de Football négocie depuis la semaine passée avec Raymond Domenech. Agé de 70 ans, ce dernier ne veut pas prendre définitivement sa retraite et serait intéressé par cette offre. Alors que sa dernière expérience a tourné au fiasco, et on ne parle pas de l’équipe de France mais de son bref passage sur le banc du FC Nantes au début de l’année 2021, l’ancien sélectionneur national pourrait vite débarquer de l’autre côté de la Méditerranée.

Domenech est déjà contesté en Algérie

DTN: La FAF négocie avec Raymond Domench #TeamDZ https://t.co/drD9ZQpVIh — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) February 21, 2022

Une nomination qui fait déjà des vagues chez les Fennecs, où l’on estime que Raymond Domenech n’est pas du tout un bon choix pour devenir directeur technique national, et qu’en plus les responsables de la FAF n’ont pas respecté leur engagement, à savoir procéder à un appel à candidatures. Rien n'est encore signé entre les deux parties, mais certaines voix s'élèvent en Algérie pour exiger de la fédération qu'elle stoppe immédiatement les négociations avec Raymond Domenech et prenne son temps avant de faire son choix.