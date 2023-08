Déjà un trophée à Miami, Messi marque l'histoire du foot

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

La nuit dernière, l'Inter Miami de Lionel Messi a remporté la Leagues Cup contre Nashville. La Pulga a gagné son premier titre aux Etats-Unis, son 44e en carrière pour prendre possession d'un nouveau record.

En un mois passé en Floride, Lionel Messi a déjà pu se faire une belle idée du célèbre rêve américain. A 36 ans et malgré une aventure mal terminée au PSG, la Pulga n'a jamais semblé aussi fringante. En sept matchs, Lionel Messi a inscrit 10 buts. De quoi aider l'Inter Miami, dernier de MLS, à briller en Leagues Cup (une coupe entre clubs américains, canadiens et mexicains). L'influence de Messi a été tellement forte que sa franchise est allée jusqu'à glaner le titre en finale dans la nuit de samedi à dimanche. Un succès obtenu après la séance de tirs au but face à Nashville (1-1, 10 tab à 9) avec un nouveau but de Messi dans le temps réglementaire.

Messi, joueur le plus titré de l'histoire du foot

Un triomphe historique pour l'Inter Miami, la jeune franchise née en 2020 remportant son premier trophée. Mais, c'est aussi très important pour Lionel Messi. L'Argentin a mis la main sur son 44e trophée en carrière. Bien moins prestigieux que sa Coupe du monde 2022 ou ses Ligues des champions avec le FC Barcelone, cette Leagues Cup lui permet néanmoins de posséder un nouveau record : celui du plus grand nombre de trophées gagnés par un joueur en carrière.

👏 Felicidades capitán 👏



First trophy with the Club ✅

44th career trophy ✅

Most trophies won in fútbol history ✅ pic.twitter.com/CO6u9peHxA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

Messi vient ainsi égaler la marque de son ex-coéquipier barcelonais Dani Alves, 44 également. Son club l'a félicité sur les réseaux sociaux après la rencontre. « Félicitations capitaine. Premier trophée avec le club, 44e trophée en carrière, plus grand nombre de trophées gagnés dans l’histoire du football », a posté la franchise floridienne. Un record qui peut être amélioré très rapidement puisque Messi et Miami joueront la demi-finale de la Coupe des Etats-Unis jeudi à Cincinnati avec l'espoir d'aller au bout. De quoi confirmer pour ses partisans que le GOAT du foot (meilleur joueur de l'histoire) est bel et bien Lionel Messi.