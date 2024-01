David Beckham sans pitié, sa femme prend cher

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Après une carrière de footballeur riche et pleine, David Beckham profite d'autres activités. Certaines sont toujours dans le monde du football puisqu'il est le détenteur de l'Inter Miami en MLS.

David Beckham était un joueur de football à part. Son style et sa classe ne seront pas oubliés. Aujourd'hui à la retraite, l'Anglais est devenu un businessman respecté. L'ancien du Real Madrid ou encore du PSG veut essayer de faire de l'Inter Miami l'une des meilleures franchises de la MLS. Pour cela, il n'a pas lésiné sur les moyens en recrutant des joueurs comme Jordi Alba, Luis Suarez ou encore Leo Messi. Beckham en profite aussi pour soigner son image lors de documentaires. L'un d'eux a été un franc succès et est passé sur Netflix. On peut le voir dans certaines séquences du quotidien avec sa femme Victoria. Une scène est d'ailleurs devenue culte quand Beckham est obligé d'intervenir quand sa femme indique qu'elle vient d'une classe très ouvrière alors que son père l'emmenait à l'école en Rolls-Royce.

Beckham ne rate jamais sa femme

Jamais contre un peu d'humour, David Beckham s'est à nouveau moqué de sa femme ces dernières heures sur Instagram. Sous un cliché où l'on peut le voir avec ses beaux-parents et Victoria pour le déjeuner du nouvel an, l'Anglais a posté comme légende : « Juste un bon déjeuner décontracté du réveillon du Nouvel An au Ritz. Victoria Beckham très classe ouvrière. Ma belle-mère et mon beau-père sont venus en Rolls ». De quoi bien évidemment faire mouche sur les réseaux sociaux. Les internautes n'ont pas manqué de réagir et de rigoler à l'humour pince sans-rire et très britannique de l'ancien milieu de terrain, qui n'a pas fini de taquiner sa femme, avec laquelle il est marié depuis plus de 24 ans tout de même.