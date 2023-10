David Beckham prend ses distances avec le Qatar

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, et connu en tant qu’ambassadeur du Mondial 2022, David Beckham entretient de bonnes relations avec le Qatar. Mais avant un possible rachat de Manchester United par les Qataris, l’Anglais dément toute implication.

Légende de Manchester United, David Beckham garde un œil attentif sur la situation des Red Devils. Sans parler des difficultés sportives des Mancuniens, le feuilleton de la vente du club anime son actualité depuis plusieurs mois. On peut imaginer que cette incertitude perturbe les hommes d’Erik ten Hag. D’où l’inquiétude de l’ex-international anglais.

Beckham milite pour une vente de MU

« En ce moment, il n'y a pas de stabilité à Manchester United, a regretté David Beckham sur la chaîne CNBC. J'aimerais voir un nouveau propriétaire prendre le contrôle du club et le ramener là où il mérite d'être. Je ne dis pas que les propriétaires précédents ont fait du mauvais travail, parce qu'on a quand même eu beaucoup de succès. Mais pour moi, c'est le bon moment pour que quelqu'un d'autre prenne le relai. »

« Je pense qu'il y aura un rachat. C'est le bon moment, a estimé le président et copropriétaire de l’Inter Miami. J'ai grandi à Manchester United dès tout jeune et il y avait beaucoup de stabilité. On avait le même manager (Sir Alex Ferguson) et les mêmes propriétaires. Manchester United sera toujours un des plus grands clubs au monde. » Afin que le pensionnaire de Premier League retrouve tout son prestige, des repreneurs potentiels se sont manifestés.

En concurrence avec le Britannique Jim Ratcliffe, le Qatar est présenté comme favori. Et David Beckham, passé par le Paris Saint-Germain puis ambassadeur du Mondial 2022 dans le pays du Golfe, fait l’objet de rumeurs. « Si je suis impliqué avec Al-Thani ? A l'heure actuelle, il n'y a aucune discussion là-dessus. J'ai une relation de longue date avec le Qatar grâce à mon passage au PSG. Les gens diront qu'il y a un lien et on en parlera évidemment, mais il n'y a pas encore eu de discussions », a démenti le mari de Victoria Beckham.