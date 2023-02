Cristiano Ronaldo plante un quadruplé, Al-Nassr aux anges

Transféré au club d’Al-Nassr après sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo commence à bien s’imposer en Arabie Saoudite. Déjà buteur en amical face au PSG et contre Al-Fateh en championnat la semaine dernière, CR7 a sorti une masterclass contre Al-Wehda ce jeudi soir. En signant un quadruplé, avec des buts à la 21e, 40e, 51e et 61e, l’attaquant portugais a offert une large victoire à son club (4-0), qui reprend par la même occasion la tête du championnat saoudien.

The Record Breaker 🤩🐐



Breaks the record of 500 goals ⚽️

In all leagues 🔥

And still there’s more 💪 pic.twitter.com/R9brR8G55s