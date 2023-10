Conflit israélo-palestinien, le message exemplaire d'Evra

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Alors que le monde vit des heures sombres avec la reprise de la guerre entre Israël et Palestine, plusieurs joueurs de football commencent à prendre position. Patrice Evra a tenu à envoyer un message de paix.

Depuis quelques jours, de plus en plus de footballeurs soutiennent publiquement une cause ou une autre dans le conflit entre Israël et Palestine, qui a pris une tourne dramatique récemment. Certains joueurs se font harceler pour leur prise de position sur le sujet comme Karim Benzema, tandis que d'autres sont encore très attendus, comme par exemple Kylian Mbappé qui n'a pas encore pris la parole. Patrice Evra est lui sorti du silence et s'est confié sur son compte Instagram. L'ancien défenseur de Manchester United a assuré ne pas être dans un camp précis, mais seulement pour la paix entre les deux peuples. Habitué à utiliser l'humour sur ses réseaux sociaux, cette fois-ci le Français a rédigé un message poignant.

Patrice Evra prend position, pour la paix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patrice Evra (@patrice.evra)

« Premièrement, j’aimerais apporter mes sincères condoléances à tous mes frères et sœurs palestiniens, mais aussi à tous mes frères et sœurs israéliens. Parce qu’à la fin, les morts sont de chaque côté. Et c’est le problème dans ce monde, les gens veulent que tu choisisses un camp. Mon camp, ce sont les droits de l’Homme. Je ne connais pas la vérité, je ne suis pas allé en Palestine ni en Israël. Jamais dans ma vie. Alors pourquoi voulez-vous que je juge quelque chose que j’ai vu à travers les médias ? Mais cela touche mon cœur. Les gens perdent leurs enfants, toute leur famille. Et vous voulez que je continue de vivre en étant heureux ? C’est dur. Et arrêtez de juger les gens. Quand des gens disent 'Free Palestine’, cela ne veut pas dire qu’ils sont pro-Hamas » a proclamé l'ancien joueur de 42 ans, habitué à partir dans quelques délires voire propos musclés sur les réseaux sociaux, mais qui a tenu à rester humble et exemplaire dans ce message de paix.