CAN 2019 : Le tirage au sort de la phase de groupes

Le tirage au sort complet de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte :

Groupe A : Égypte, RD Congo, Ouganda, Zimbabwe.

Groupe B : Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi.

Groupe C : Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie.

Groupe D : Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie.

Groupe E : Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola.

Groupe F : Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau.

