Brésil : Neymar frappe fort pour son retour !

Dans : Foot Mondial, PSG.

Même s'il a fait énormément parler de lui durant tout l'été, Neymar était éloigné des terrains de football depuis trois mois et sa blessure lors du match Brésil-Qatar avant la Copa America remportée par la Seleçao. Et c'est peu dire que son retour, vendredi soir aux Etats-Unis à l'occasion du match amical entre le Brésil et la Colombie, était attendu. Neymar a réussi ce come-back, puisque titulaire lors du coup d'envoi, il a d'abord tiré le corner qui a permis à Casemiro d'ouvrir le score (1-0, 19e), puis a marqué le but de l'égalisation brésilienne (2-2, 58e). Plutôt à l'aise physiquement, Neymar semble déjà très en forme. Une très bonne nouvelle pour le Brésil....et pour le Paris Saint-Germain.