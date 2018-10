Brésil : Neymar détrône déjà le dieu du football

Dans : Foot Mondial.

Malgré le prestige de l’affiche, le match amical entre le Brésil et l’Argentine (1-0) n’a pas tenu ses promesses mardi.

Après plus de 90 minutes sans grand intérêt, il a fallu attendre le temps additionnel pour voir Joao Miranda délivrer la Seleçao, sur un corner de Neymar. C’était au moins l’occasion pour l’attaquant parisien de soigner ses statistiques en sélection. Et l’on ne parle pas seulement de ses passes décisives. Lors de cette rencontre organisée en Arabie Saoudite, l’ancien joueur de Santos a célébré sa 93e sélection, soit une de plus que le « Roi » Pelé !

Autant dire que le Brésilien de 26 ans a largement le temps de distancer la légende de son pays, et de la rattraper au classement des buteurs. Pour rappel, le compteur de Neymar indique 59 réalisations, juste derrière les 62 unités de Ronaldo mais loin des 77 de Pelé. Un défi à la portée du Parisien qui peut aussi, au fil des années, se rapprocher des 142 caps de l’ex-latéral droit Cafu.