Brésil : Gerson convoqué, Bruno Guimarães oublié

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Avant d’affronter le Venezuela (8 octobre), la Colombie (10 octobre) et l'Uruguay (15 octobre) pour les éliminatoires du Mondial 2022, le sélectionneur du Brésil Tite a composé sa nouvelle liste. Sans surprise, on y retrouve les joueurs du Paris Saint-Germain Marquinhos et Neymar. Malgré ses performances mitigées avec l’Olympique de Marseille, le milieu Gerson a également conservé sa place aux côtés de Lucas Paqueta. En revanche, l’autre Lyonnais Bruno Guimarães, pourtant performant, n’a pas été appelé.

La liste du Brésil :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras).

Défenseurs : Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Emerson (Tottenham) Eder Militao (Real Madrid), Lucas Verissimo (Benfica Lisbonne), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea).

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (OL), Edenilson (Internacional), Everton Ribeiro (Flamengo), Gerson (OM).

Attaquants : Matheus Cunha (Hertha Berlin), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds), Vinicius Junior (Real Madrid), Antony (Ajax Amsterdam).