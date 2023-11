Benzema pris en otage jusqu'en 2027, la France le scandalise

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Karim Benzema n'a jamais réagi aux attaques venues de plusieurs hommes politiques français, laissant son avocat régler cela en justice. Mais cela ne devrait pas s'arrêter aussi vite.

Deux semaines après les propos de Gérald Darmanin sur Karim Benzema et sa supposée proximité avec les Frères Musulmans, ce qui a valu au ministre de l’Intérieur une réponse de Maître Hugues Vigier, l’avocat du joueur d’Al-Ittihad, lequel a qualifié de « honteux » les propos du ministre, les choses se sont calmées. Mais, dans un climat exacerbé par la guerre en Israël et en Palestine, Karim Benzema pourrait bien se retrouver mêlé à de nombreuses polémiques franco-françaises en raison de sa religion. Dans The Athletic, François da Rocha Carneiro, chercheur et spécialiste de l'histoire du football français, estime que dans la situation politique actuelle en France, et dans la quête des voix de l’extrême-droite, Karim Benzema est la cible idéale.

« Benzema a l'avantage d'être bien connu des Français, donc quand on l'attaque, tout le monde sait qui est attaqué. Il a du talent. Il a parfois posé des problèmes en équipe de France. Il est originaire des banlieues, il a des racines dans une ancienne colonie française. Et en plus, il est Musulman et il est fier de l’être. Il n'hésite pas à exprimer sa foi, alors que d'autres pourraient la cacher. À la fin du Ramadan, par exemple, il sera l'un des premiers à souhaiter « Eid Mubarak » aux gens – ce qu'il a parfaitement le droit de faire. Mais c'est très facile pour eux (les politiques) de s'en prendre à lui », explique le chercheur.

Benzema victime des élections en France

Journaliste pour The Athletic, Tom Williams estime que Karim Benzema est la victime collatérale des futures élections présidentielles 2027 en France. « Le fait que Benzema se retrouve de nouveau attaqué n’a pas grand-chose à voir avec sa solidarité envers le peuple de Gaza et bien plus avec l’état actuel de la politique française. La loi française oblige Emmanuel Macron à quitter ses fonctions de président à la fin de son deuxième mandat en 2027 et la course à sa succession commence déjà à prendre forme (...) Le danger représenté par Marine Le Pen, considérée comme une candidate sérieuse à la présidence en 2027, a convaincu les candidats du centre et du centre-droit que, pour obtenir les clés de l'Elysée, ils doivent pouvoir séduire les électeurs qui pourraient être tentés de voter pour elle. En termes de football : cela signifie que tout le monde passe à l’attaque par la droite », constate le journaliste, qui voit en Karim Benzema l'otage bien involontaire d'une bataille rangée entre les politiciens français.