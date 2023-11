Benzema en Arabie Saoudite, rien ne va plus ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Transféré l'été dernier en Arabie Saoudite, Karim Benzema vit des moments sportifs difficiles. Son club, Al-Ittihad ne met plus un pied devant l'autre et les fans de KB9 sont désespérés.

Passer du Real Madrid à la Saudi Pro League était forcément le signe d'un déclassement sportif, mais le Ballon d'Or 2022 a tout de même les qualités physiques qu'il faut pour briller dans un championnat qui pour l'instant ne tient pas ses promesses, malgré un mercato estival incroyable. Droit dans ses bottes, Karim Benzema fait ce qu'il peut pour aider Al-Ittihad à briller, mais désormais tout tourne mal et les fans du joueur révélé à l'OL commencent à se demander si le Nueve ne ferait pas mieux de résilier son contrat et de vite trouver un club européen capable de lui offrir un vrai challenge à la hauteur de son talent.

Perez ramène le à Madrid pitié



Même Lyon c’est plus fort que cette équipe prenez-le

pic.twitter.com/B9hpnPRcH3 — ⚔️ (@NueveSkoo) November 3, 2023

Dans le championnat saoudien, Al-Ittihad est rentré dans le rang, le club où évoluent Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho ou bien encore Luiz Felipe n'ayant plus gagné un match depuis le 21 septembre dernier, et restant donc sur cinq matchs sans victoire. Et vendredi, après la défaite (0-1) contre Al-Shabab, KB9 et ses coéquipiers sont dorénavant à 11 points du leader. Une position qui reflète la faiblesse d'une formation qui est le tenant du titre et où l'ancienne star du Real Madrid semble traîner sa misère, Benzema étant forcément conscient que les années passent et que cette saison 2023-2024 est probablement déjà perdue.

Benzema ne veut pas partir

« Je veux vraiment aider le football saoudien à grandir. Je veux faire partie de l'histoire. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici, mais la chose la plus importante pour moi sera de remporter des trophées à la fin de la saison », avait expliqué Karim Benzema lors de sa signature en Arabie Saoudite, le joueur précisant que vivre dans un pays musulman était également un facteur important, mais cela ne suffira peut-être pas. A 36 ans, et avec encore trois ans de contrat avec Al-Ittihad, celui qui a fait peur à toute l'Europe du football ne peut pas se contenter de ce que l'on voit actuellement. Selon Goal.com, le départ de Karim Benzema n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais forcément, il va falloir que les choses bougent vite et fort pour que la fin de carrière du Ballon d'Or ne soit pas gâchée. Et le média sportif, dans sa version arabe, précise que l'hypothèse la plus forte est que Nuno Espirito Santo soit le premier fusible. L'entraîneur n'ayant pas d'atomes crochus avec plusieurs joueurs, dont Karim Benzema.