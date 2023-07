Ballon d’Or ‍: Messi dans l'histoire, ce média anglais lâche un scoop

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Dévoilé dans un peu plus de trois mois, le Ballon d’Or commence déjà à faire couler beaucoup d’encre, surtout qu’un média anglais a dévoilé le potentiel classement du plus grand trophée individuel.

L’année civile comptant pour le Ballon d’Or n’est pas encore terminée, sachant que France Football ne donnera son trophée que le 30 octobre prochain, mais les favoris pour la succession de Karim Benzema sont connus de tous. Sachant que la Coupe du Monde 2022, remportée par l’Argentine en décembre dernier, comptera pour beaucoup dans le choix des journalistes, Lionel Messi fait logiquement figure de grand favori. D’ailleurs, selon Sky Sports, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain va remporter le Ballon d’Or 2023. D’après le média anglais, Messi a effectivement 75% de chances d’écrire une nouvelle page de sa légende. Ce qui n’aurait rien d’étonnant sachant que La Pulga a soulevé la Coupe du Monde, le seul trophée manquant à son énorme palmarès, au nez et à la barbe des Français. Grâce à ce titre mondial, lors duquel il a porté l’Argentine vers les sommets à chaque tour, Messi mériterait bien un huitième sacre, malgré sa saison compliquée avec Paris.

Les stars de Manchester City pour concurrencer Messi

Messi est actuellement le favori pour le ballon d’or selon les spécialistes



Il pourrait être le premier joueur de l’histoire à remporter un ballon d’or en dehors de l’Europe 🐐 pic.twitter.com/Ctb1pz3P1u — Konrad 🍁 (@Konrad__FCB) July 23, 2023

Derrière l’ancien crack du Barça aujourd’hui à l’Inter Miami, Erling Haaland semble être le seul concurrent viable avec 19% de chances. Il faut dire que le buteur norvégien a marqué les esprits la saison passée sous les couleurs de Manchester City. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Premier League, l’ancien buteur de Dortmund devrait logiquement figurer sur le podium. Avec son coéquipier Kevin De Bruyne ou Rodri ? C’est fort possible, sachant que le Belge et l’Espagnol, deux des principaux artisans du triplé de Man City, ont 2%... devant Kylian Mbappé (1%). Brillant avec le PSG mais surtout en équipe de France, avec notamment un triplé en finale de la Coupe du Monde au Qatar, l’attaquant tricolore n’aurait donc aucune chance de remporter ce fameux Ballon d’Or qu’il désire tant. Destiné à concurrencer Messi et Cristiano Ronaldo au palmarès du Ballon d’Or un jour, Mbappé va devoir faire quelque chose s’il veut remporter un jour le trophée que Messi s'apprêterait donc à récupérer en fin d’année.