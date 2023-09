Ballon d'Or ‍: Haaland trahi par la Norvège

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Malgré la coupe du monde acquise au Qatar avec l'Argentine, Lionel Messi est loin d'être assuré du ballon d'or. Il doit composer avec Erling Haaland et Kylian Mbappé comme sérieux concurrents. Cependant, il vient d'être adoubé...par le sélectionneur de la Norvège.

Plus importante que n'importe quelle élection présidentielle pour les passionnés de football, l'élection du Ballon d'Or a pris une nouvelle dimension depuis le début du duel Messi-Ronaldo. Comme pour élire un président de la République, ce trophée nécessite presque une campagne électorale et médiatique. Au-delà des buts marqués et des trophées remportés, tel ou tel soutien peut faire pencher la balance même si les conditions du vote sont plus strictes qu'à l'époque de la gestion FIFA. Cette année, cet aspect politique est crucial au vu du faible écart qui semble séparer les trois grands favoris : Haaland-Messi-Mbappé.

Le sélectionneur de la Norvège voit Messi gagner

Erling Haaland a brillé par ses incroyables statistiques, battant le record de buts en Premier League dès sa première saison, et a remporté un triplé avec la C1 dedans. Lionel Messi a mis la main sur la coupe du monde, portant l'Argentine vers le sacre avec 7 buts marqués. Enfin, Mbappé fait un peu le mix des deux avec une grande saison en club et une finale de coupe du monde ponctuée d'un triplé. Les trois joueurs ont des profils de vainqueur potentiel et c'est finalement une question de sensibilité chez les votants qui tranchera. Interrogé sur la question, le sélectionneur de la Norvège Stale Solbakken a été franc. Malheureusement pour Haaland, il prédit le succès de Messi.

🚨 Lionel Messi has a 93% chance of winning the Ballon d'Or ahead of Erling Haaland. 🥇



(Source: @diarioas) pic.twitter.com/CvFTukYzHw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 7, 2023

« Ce sera très probablement entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling. Ensuite, il y a aussi les étrangers juste en dessous d’eux. Si vous me demandez qui, selon moi, va gagner, je dirai que Messi le gagnera grâce à son triomphe en Coupe du Monde. Cela a toujours un impact. Mbappé était là aussi », a t-il confié en conférence de presse, sous-entendant que son protégé finirait troisième au mieux du trophée. Un avis honnête mais attention de ne pas créer de la tension inutile avec sa star alors que la Norvège est bien mal engagée dans les qualifications pour l'Euro 2024.