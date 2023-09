PSG ‍: Messi, cette sale rumeur brutalement démentie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les départs de Lionel Messi et de Neymar ont visiblement eu des effets positifs au PSG, où certains joueurs comme Vitinha apparaissent plus libérés et peuvent enfin exprimer pleinement leur talent dans la capitale.

Recruté pour près de 40 millions d’euros en provenance du FC Porto il y a un an, Vitinha a connu une première saison contrastée sous les couleurs du Paris Saint-Germain. En effet, l’international portugais est apparu bien trop timoré pour s’imposer comme un joueur indiscutable aux yeux de Christophe Galtier. Depuis le début de la saison, Vitinha affiche un visage bien différent. Plus conquérant, le Portugais est en train de s’imposer comme un joueur majeur de Luis Enrique. Le technicien espagnol n’y est sans doute pas étranger… les départs de Lionel Messi et de Neymar non plus.

Não tenho por hábito comentar nada de imprensa, mas desta vez tenho que dizer. É completamente falso que isto tenha acontecido. https://t.co/21PiZmPbNl — Vítor Ferreira (@vitinha) September 20, 2023

D’après certaines indiscrétions, Lionel Messi s’est par exemple montré très dur à l’égard de Vitinha. « Non seulement tu es faible, mais en plus tu me fais mal » aurait notamment lâché La Pulga à l’égard du milieu de terrain du PSG la saison dernière au cours d’un entraînement selon L’Equipe. Déjà peu apprécié auprès des sympathisants du Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’a pas arrangé son cas. Mais sur les réseaux sociaux, Vitinha a tenu à calmer l’incendie. Selon le milieu de terrain portugais, qui est sorti du silence sur son compte X, jamais Lionel Messi a tenu de tels propos à son égard.

Vitinha dément les rumeurs sur Messi

« Je ne commente généralement rien dans la presse mais cette fois, je dois le dire. C’est complètement faux, jamais cela ne s’est produit » a expliqué Vitinha, qui n’avait peut-être pas de très bonnes relations avec Lionel Messi, mais pas au point que l’Argentin le rabaisse de cette manière à l’entraînement. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur du FC Porto est bien plus à l’aise dans ce PSG version 2023-2024 avec des attaquants tels que Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Ramos, Asensio ou Barcola devant lui.