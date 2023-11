Atal convoqué après la polémique, l'Algérie le soutient

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Suspendu 7 matchs en Ligue 1 pour un post considéré comme faisant « l'apologie du terrorisme » concernant la situation à Gaza, Youcef Atal a quand même été sélectionné en Equipe d'Algérie. Djamel Belmadi défend son choix et promet d'avoir un joueur compétitif.

Pour une fois qu'il était épargné par les blessures avec l'OGC Nice, Youcef Atal a vu sa saison être plombée par une vidéo qu'il a reposté sur ses réseaux sociaux. Dans celle-ci, un prédicateur y indique prier pour que « Dieu envoie un jour noir sur les juifs » en réponse à l'offensive israélienne sur la Bande de Gaza. Le latéral algérien est depuis visé par une enquête pour « apologie du terrorisme », il a été suspendu par son club avant de l'être pour 7 matchs par la LFP. Atal n'a ainsi plus joué avec Nice depuis le 1er octobre et la réception de Brest en Ligue 1. Un contexte problématique qui n'a pas empêché son sélectionneur Djamel Belmadi de le convoquer pour le rassemblement de novembre.

Une préparation sur-mesure pour Atal en Algérie

L'Algérie démarre en effet sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 avec deux matchs contre la Somalie et le Mozambique. En outre, ces deux rencontres sont les derniers rendez-vous des Fennecs avant la CAN prévue en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Amené par la presse à se justifier sur le cas Atal, Belmadi a défendu l'apport du Niçois en sélection. Le sélectionneur algérien a indiqué « soutenir » son joueur et donc lui offrir une préparation adéquate pour le remettre au niveau en vue des matchs à venir.

Belmadi 🎙️: «Youcef Atal? Il était sur une bonne dynamique, en club comme en Équipe Nationale, il semblait enfin laisser derrière lui ses problèmes. Cette polémique et son absence sont un problème, que nous allons régler en aménageant des choses. Nous le soutenons. » pic.twitter.com/nnk7iQoeP7 — DZfoot (@DZfoot) November 12, 2023

« Il était sur une bonne dynamique, en club comme en équipe nationale. Il semblait enfin laisser derrière lui ses problèmes physiques, il enchaînait les matchs. Cette polémique et son absence sont un problème, à deux mois de la CAN. L'équipe nationale passe en priorité. Nous avons prévu et aménagé des choses spécifiques pour Youcef, pour qu'il soit compétitif et disponible. Nous le soutenons », a t-il expliqué. Un choix qui peut choquer en France mais qui montre toute l'importance d'Atal en Equipe d'Algérie, surtout après son bon début de saison à Nice.