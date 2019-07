Arg : L'UEFA dément l'invraisemblable rumeur sur Messi et l'Argentine

Dans : Foot Mondial, Premier League, Foot Europeen.

La colère de Lionel Messi après la Copa America a provoqué des remous en Amérique, les accusations de la star argentine ayant provoqué la fureur du Brésil. Mais une rumeur allait plus loin, puisque des médias locaux affirmaient que la Fédération Argentine de Football, écoeurée de cette histoire, aurait tout simplement demandé à quitter la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), qu'elle considère comme corrompue, pour rejoindre...l'UEFA, où l'air serait plus respirable.

Ce bruit a pris de l'ampleur au point que l'instance européenne de football a pris la peine de démentir totalement cette histoire rocambolesque afin que le CONMEBOL ne se sente pas non plus sous pression . « Il n'y a rien de vrai dans l'affirmation selon laquelle l'Argentine a demandé à participer aux compétitions de l’UEFA ou à devenir membre de l’UEFA. L’UEFA n’est jamais entrée dans une discussion à ce sujet et ne le fera jamais », ont précisé les dirigeants du football européen dans des propos relayés par le Mundo Deportivo. Ce n'est donc pas demain que l'Argentine jouera l'Euro ou la Ligue des Nations, même s'il ne faut jurer de rien puisque le Qatar et le Japon ont participé à la récente Copa America.