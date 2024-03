Un Mondial sans Messi, la FIFA prie pour l’Argentin

A l’été 2025, la FIFA inaugurera le nouveau format de son Mondial des clubs. Malheureusement pour l’instance internationale, quelques équipes de renom devraient manquer à l’appel, tout comme certaines stars comme Lionel Messi qui n’a qu’une petite chance de se qualifier avec l’Inter Miami.

Malgré les critiques incessantes sur le calendrier surchargé, la FIFA n’a pas reculé. L’instance dirigée par Gianni Infantino a bien mis en place sa Coupe du monde des clubs avec 32 participants. Ce nouveau format sera inauguré lors de la prochaine édition aux Etats-Unis en 2025 (du 15 juin au 13 juillet). On ne connaît pas encore l’identité de toutes les équipes qualifiées.

Mais on sait déjà que certaines grosses écuries comme le FC Barcelone devraient manquer à l’appel. Quant aux individualités, la FIFA va également regretter des absences importantes, et peut-être celle de Lionel Messi. Avec l’Inter Miami, l’Argentin n’a qu’une seule chance de se qualifier. Il faudra pour cela remporter la Coupe des Champions de la Concacaf. Pour le moment, la franchise floridienne dispute les huitièmes de finale.

L’Inter Miami a en effet arraché le match nul à Nashville (2-2) vendredi à l'aller, grâce à un but de Luis Suarez dans le temps additionnel. Il faudra attendre le match retour jeudi pour savoir si l’équipe de Lionel Messi poursuit sa route, et garde l’espoir de disputer le Mondial des clubs comme Monterrey, les Sounders de Seattle et le Club Leon, les trois premiers représentants de la zone Concacaf.

Messi was shaken up after this play, but remained in the match. pic.twitter.com/NxeQMikbVU