« Allez vous faire foutre », Neymar est innocent

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Habitué à toutes les dingueries, Neymar a choqué ses followers mardi soir, puisque la star brésilienne a proféré des insultes via les réseaux sociaux, de même que sa sœur. Mais derrière tout cela, il y avait évidemment un secret.

Les journalistes de Choquei, un célèbre média brésilien suivi par plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux, ont bondi quand mardi, via son compte Twitter officiel, Neymar a proféré des injures à leur encontre, leur conseillant même « d’aller se faire foutre », un message qui d’ailleurs a été liké par des centaines de milliers de fans du joueur brésilien. Mais comme dans le même temps, Rafaella, la sœur de Neymar, envoyait elle aussi des messages tout aussi agressifs, il était clair que quelque chose clochait. Car même si l’attaquant de la Seleçao et du PSG est capable de tout, surtout lors de certaines de ses soirées animées, cela ne collait pas au personnage, Neymar ayant besoin que ses réseaux sociaux soient nickels afin de pouvoir en tirer un important bénéfice financier. Ces insultes étaient donc le fruit d'un acte assez basic désormais.

Neymar piraté, son avocat a vite réagi

aqui o hacker fez oq o neymar queria fazer kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/H72V9tj3cy — njdeprê - marlon (@njdmarlon) March 28, 2023

En effet, les comptes Twitter de la famille de Neymar avaient été piratés, et c'est l'avocat du joueur parisien qui l'a confirmé à l'Agence France-Presse, expliquant que tout était fait pour que le hacker soit démasqué et que les comptes reviennent à leurs propriétaires, ou du moins à ceux qui s'occupent de la communication du clan Neymar sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, les messages d'insultes disparaissaient, preuve que le numéro 10 de l'équipe du Brésil avait repris possession de son compte, tout comme sa sœur Rafaella. Actuellement en pleine rééducation, après avoir été opéré d'une cheville, Neymar va désormais devoir sécuriser tout cela, car forcément cela fait mauvais genre de se faire ainsi pirater lorsque l'on est suivi par 62 millions de personnes sur Twitter et 206 millions sur Instagram. Cependant, des fans du joueur ont quand même ricané en affirmant que les propos du pirate à l'encontre de Choquei n'étaient probablement pas loin de ce que pensait Neymar, ce média brésilien étant souvent penché sur la vie privée du joueur.