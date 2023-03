PSG : Neymar opéré, sa saison est terminée !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A deux jours du match Bayern-PSG, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de Neymar. Et elles ne sont pas bonnes pour l'attaquant brésilien qui doit se faire opérer et sera absent plusieurs mois.

Touché à la cheville lors du match LOSC-PSG il y a deux semaines, Neymar était apparu avec des béquilles samedi au Parc des Princes lors du match contre Nantes. Mais ce lundi, le staff médical du club de la capitale a annoncé que suite aux différentes blessures à la cheville du numéro 10 du PSG et de la Seleçao, ce dernier devait se faire opérer au Qatar. « Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif », a précisé le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Autrement dit, Neymar ne jouera plus cette saison, et il fera son retour au coeur de l'été.