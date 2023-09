Affaire Antony ‍: Neymar est concerné ‍!

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Les accusations contre Antony de la part de son ancienne petite amie font beaucoup de bruit au Brésil et désormais en Angleterre. Surtout que le nom de Neymar est apparu au coeur des révélations.

Cible de quatre dépôts de plainte de la part de son ex-petite ami pour des violences conjugales, Antony est dans l’oeil du cyclone. Le Brésil l’a retiré de sa liste pour les matchs éliminatoires à venir, et Manchester United se retrouve au pied du mur, accusé par les avocats de la plaignante d’avoir tenté de minimiser une agression qui a eu lieu dans un hôtel de Manchester. La presse internationale s’est emparée de cette affaire, qui met en lumière un couple volcanique entre le joueur des Red Devils et l’influence/DJ Gabriela Cavallin, qui sont restés ensemble pendant deux ans. ESPN a fait plusieurs révélations issues des rapports de police et des dépôts de plainte, avec notamment une étrange référence à Neymar dans l’une des disputes du couple.

Une histoire de jalousie envers Neymar ?

Antony, international brésilien comme l’ancien joueur du PSG, reprochait en effet à sa copine d’alors de « liker » et de commenter les publications de Gil Cebola, qui n’est autre que le photographe attitré de Neymar. L’ailier de Manchester United s’est visiblement senti offusqué en voyant Gabriela Cavallin montrer son appréciation sur chaque photo représentant le numéro 10 de la Selaçao. Un sujet de dispute sur fond de jalousie, tant Antony semblait capable, selon les publications dévoilées sur les réseaux de leurs échanges WhatsApp, de dire les pires choses à son ex-copine, tout en lui demandant pardon quelques minutes plus tard.

Club statement. — Manchester United (@ManUtd) September 6, 2023

Une relation toxique qui a fini par exploser en vol, même si désormais, Antony va devoir répondre des accusations proférées à son encontre, puisque l’influenceuse brésilienne assure que certains des actes violents commis par son copain de l’époque avaient été effectués devant des témoins.