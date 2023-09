Manchester United gravement accusé, la tempête Antony balaye tout

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

La polémique Antony, accusé d'agression à l'encontre de son ex-petite amie, ne cesse de rebondir et Manchester United se retrouve dans la tourmente alors que le joueur a été éjecté de la sélection brésilienne.

Manchester United a-t-il couvert sa star brésilienne dans les accusations d’agression sexuelle dont il fait l’objet ? La question est mise sur la table par Gabiella Cavallin et ses avocats dans une enquête de police qui est désormais une collaboration entre les forces de l’ordre de Sao Paulo et du Greater Manchester. Les évènements datent notamment du 15 janvier dernier, date à laquelle Antony est accusé d’avoir agressé sa copine d’alors, de lui avoir asséné un coup de tête et l’avoir projeté avec force sur le lit. La DJ et influenceuse brésilienne a depuis eu recours a de la chirurgie réparatrice, notamment pour replacer un implant mammaire qui avait été délogé en raison de la violence des coups reçus. Gabiella Cavallin accuse Manchester United d’être rapidement intervenu à l’hôtel où se trouvait le couple, le Hyatt Regency de Manchester, pour non seulement apporter les premiers soins, mais pour la dissuader d’aller à l’hôpital, d’éveiller des soupçons et surtout de porter plainte.

Antony exclu de l'équipe du Brésil suite à l'accusation de son ex-fiancée https://t.co/17dUfBCrXG — Foot01.com (@Foot01_com) September 4, 2023

Manchester United a confirmé de son côté aux autorités qu’un membre de son staff médical était intervenu dans la chambre du couple, mais les Red Devils ont démenti fermement toute pression pour éviter d’ébruiter l’agression dénoncée. Le club anglais assure ne pas avoir pris connaissance à un seul moment des plaintes déposées contre Antony par son ex-copine avant que ce ne soit publié dans les journaux brésiliens pendant l’été. « Toute suggestion que le club ait oeuvré pour couvrir cette affaire est totalement fausse », a fait savoir Manchester United en guise de démenti. Le problème, c’est que l’influenceuse avait déjà porté plainte à trois reprises contre Antony, pour des agressions, dont certaines effectuées devant témoin, et notamment la propre mère du joueur de Manchester United.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabriela Cavallin (@djgabicavallin)

De son côté, le joueur brésilien a nié toute agression sur Gabiella Cavallin, avec qui il est resté deux ans en couple, et s'est dit à la disposition de la police pour les enquêtes. La jeune femme, qui a dévoilé quelques échanges houleux effectués sur Whatsapp sur les réseaux sociaux, a porté plainte pour quatre agressions de la part du joueur brésilien à son encontre au total. Ce dernier a finalement été sorti de la liste de la Seleçao pour les matchs à venir, et Manchester United se voit désormais être sous pression de la part des associations de lutte contre les violences faites aux femmes pour ne plus sélectionner Antony tant que la lumière ne serait pas faite sur cette affaire.