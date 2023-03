600 millions d'euros, Lionel Messi déchire cette offre folle

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

L’avenir de Lionel Messi est sur toutes les lèvres, alors que le champion du monde argentin sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain.

Après avoir trouvé un accord de principe avec le PSG pour prolonger son contrat il y a quelques semaines, après la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde, la tendance s’est inversée. Il ne serait désormais plus très étonnant de voir La Pulga partir à la fin de la saison, le joueur s’interrogeant sur son avenir et le Paris Saint-Germain ayant bien conscience de la nécessité d’articuler son projet autour d’une seule et unique star en la personne de Kylian Mbappé. Actuellement en pleine réflexion, Lionel Messi est par ailleurs courtisé par l’Inter Miami, le FC Barcelone et Al Hilal en Arabie Saoudite. A en croire les informations du journal Sport, une offre a officiellement été refusée par l’ancien capitaine du Barça. Il s’agit de l’offre saoudienne, d’un montant record de 600 millions d’euros sur deux ans. Malgré l’offre astronomique sur le plan financier, Lionel Messi n’entend pas poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite.

Un duel final PSG - Inter Miami pour Messi ?

Cela ne veut pas dire pour autant que Lionel Messi souhaite impérativement poursuivre sa carrière en Europe. Au contraire de Cristiano Ronaldo à une époque, l’Argentin n’est pas obnubilé par la Ligue des Champions. Mais en cas de départ dans une destination plus exotique, Lionel Messi privilégie l’Inter Miami, où le projet de son ami David Beckham est bien plus séduisant que celui proposé par les Saoudiens puisque l’ancienne star du football anglais propose des conditions fiscales avantageuses à Messi avec la possibilité à long terme de racheter une franchise de football de la Major League Soccer. De quoi forcément faire réfléchir alors que Messi a 35 ans.

Le journal catalan Sport dévoile par ailleurs qu’un retour au FC Barcelone reste très improbable à l’heure actuelle pour Lionel Messi en raison des difficultés économiques rencontrées depuis plusieurs années par le club catalan. On se dirige donc plus que jamais vers un duel entre le PSG et l’Inter Miami pour l’avenir du septuple Ballon d’Or et très clairement le montant du chèque ne fera pas la différence, sinon l'offre saoudienne aurait été la bonne pour Leo Messi et sa famille. Car c'est probablement le facteur le plus important, la femme et les enfants du champion du monde argentin auront leur mot à dire et il sera probablement décisif.