Xavi a craqué, Mbappé et Madrid le virent du Barça

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, Xavi a annoncé samedi soir qu'il ne sera plus l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. L'entraîneur du Barça pense que le Real Madrid est désormais trop fort et le sera encore plus avec Kylian Mbappé.

La stupeur a été totale lorsque, quelques minutes après la fin du naufrage barcelonais contre Villarreal (3-5), l'entraîneur du Barça a prévenu qu'il n'allait pas continuer sur le banc catalan une fois que la saison sera terminée. Une révélation d'autant plus forte qu'elle est intervenue quelques jours seulement après celle de Jürgen Klopp, ce dernier avouant sa fatigue d'être aux commandes de Liverpool. Cependant, s'agissant de Xavi, les médias espagnols affirment que c'est surtout la situation sportive du FC Barcelone qui pousse l'ancien joueur à lâcher l'affaire en juin prochain. Evoquant une réunion interne entre Xavi et le board barcelonais, Luis Alberto Lopez, journaliste pour Defensa Central, révèle que le coach a évoqué le cas Kylian Mbappé, craignant un Madrid beaucoup trop fort avec l'attaquant du PSG.

Xavi sent que Madrid est désormais trop fort

Xavi annonce son départ du FC Barcelone https://t.co/b4whTYccc7 — Foot01.com (@Foot01_com) January 27, 2024

Face à la concurrence du Real Madrid, qui depuis plusieurs années a clairement mis dans son ombre le FC Barcelone, l'ancien milieu de terrain du Barça estime qu'il lui est devenu trop dur de faire correctement son métier d'entraîneur. Et l'avenir l'inquiète encore plus à en croire le site spécialisé espagnol, qui dévoile les propos de Xavi face à ses dirigeants. « Ils (Ndlr : le Real Madrid) ont une super équipe... et s'ils recrutent Mbappé en plus... Notre situation est ce qu'elle est, mais nous ne pouvons même pas recruter cet hiver », aurait confié l'entraîneur du Barça lors d'une réunion du conseil d'administration des Blaugrana. Xavi voulait ainsi signaler qu'en 2024 son club n'était plus réellement un concurrent sérieux pour le Real Madrid et que la future signature de Kylian Mbappé chez les Merengue serait probablement un coup fatal à la bataille éternelle entre les deux géants espagnols.

Pour Joan Laporta et les dirigeants barcelonais, il n'y a eu pour l'instant aucun commentaire à faire, mais Sport et le Mundo Deportivo confirment que Xavi sera conforté dans ses fonctions jusqu'à la fin de la saison, malgré son choix déjà annoncé de partir en juin prochain. Il a été demandé à l'entraîneur de qualifier le Barça pour la prochaine Ligue des champions et que pour cela, il a les mains libres. De quoi permettre à la légende barcelonaise de finir en beauté, même si le titre en Liga semble avoir définitivement échappé au FC Barcelone, et sans cela sans attendre la venue possible de Kylian Mbappé à Madrid.