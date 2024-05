Vinicius Jr détrône Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a remporté le 36e titre de champion d'Espagne de son histoire ce samedi après le faux pas du Barça à Gérone. Un nouveau sacre en Liga spécial pour Vinicius Jr.

La Liga est de nouveau dans les mains du Real Madrid ! Le club merengue a profité de la sévère défaite du Barça à Gérone pour s'assurer d'un nouveau titre en championnat d'Espagne. Un exploit de plus réalisé par les hommes de Carlo Ancelotti, qui peuvent encore viser un doublé en cas de victoire finale en Ligue des champions. Pour cela, le Real Madrid aura besoin d'un grand Vinicius Jr. Le Brésilien est particulièrement en forme ces dernières semaines et pourra engranger encore plus de confiance en sachant qu'il vient de faire mieux que... Cristiano Ronaldo.

Vinicius fait déjà mieux que Cristiano Ronaldo en Liga

En remportant la Liga ce week-end, Vinicius Jr vient en effet de décrocher son troisième titre dans la compétition. C'est un de plus que CR7, qui n'en avait glané que deux durant toute sa période au Real Madrid. Il lui reste néanmoins pas mal de chemin avant de battre le quintuple Ballon d'Or portugais dans d'autres compétitions. Cristiano Ronaldo a quatre Ligues des Champions, trois Mondiaux des Clubs, trois Supercoupes d'Europe, deux Coupes du Roi et deux Supercoupes d'Espagne avec les Merengue. Mais Vinicius Jr est encore jeune et a tout l'avenir devant lui. La saison prochaine, il pourra en plus être accompagné de Kylian Mbappé pour tenter de battre d'autres records avec le Real Madrid. Les fans et observateurs du club merengue ont donc de quoi être confiants pour l'avenir. Comme indiquait d'ailleurs récemment Fabrizio Romano, la prochaine intersaison s'annoncera passionnante pour le club madrilène. Il faudra néanmoins ensuite que la mayonnaise prenne avec tous les changements annoncés. A Carlo Ancelotti de jouer.