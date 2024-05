Le maillot de Mbappé au Real bientôt mis en vente

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

La venue de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait plus l'objet du moindre doute. Tout est déjà réglé et même les JO de Paris ne seront pas un problème. Il ne manque que l'officialisation et la date de présentation.

Personne n’ose plus trop rien dire au sein des clubs ou des joueurs en ce qui concerne la très probable arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. Il faut dire que les deux clubs concernés, le PSG et donc le Real, sont encore en course en Ligue des Champions et cela pourrait créer des situations compliquées si le gros transfert de l’été était dévoilé en avance. Résultat, c’est silence radio mais rien ne semble pouvoir troubler la quiétude du club merengue dans ce dossier. En dépit du fait qu’absolument rien n’a été officialisé, et que des clubs de Premier League ou l’idée d’une prolongation au PSG a parfois été évoquée, Florentino Pérez est d’une confiance absolue et ne craint plus un retournement de situation. La preuve, plus personne ne cherche à relancer les questions sur l’avenir de Kylian Mbappé, et même les infos en provenance des journalistes français ne laissent guère de place au doute.

Ainsi, interrogé par Madrid Xtra, un compte pro-madrilène qui compte plus d’un million d’abonnés, Abdellah Boulma a bien fait comprendre à sa manière que tout était bouclé. « Vous pouvez déjà acheter un maillot et imprimer son nom (Mbappé) dessus », a confié le journaliste indépendant au compte espagnol, histoire de faire comprendre qu’il ne manquait que l’officialisation pour sceller la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Mbappé et Ramos, il n'y a plus qu'à signer

Le fait que cela discute beaucoup autour de la présence de l’attaquant français aux Jeux Olympiques ne ralentit en tout cas en rien le fait qu’il signera au Real Madrid, et la presse de la capitale espagnole assure même que Mbappé se pliera sans broncher aux volontés de son président si jamais ce dernier l’empêche de rejoindre Paris pour y disputer les JO avec Thierry Henry. Une preuve que tout se fait dans la compréhension, alors que la mère de Kylian Mbappé négocie de son côté avec René Ramos, le frère de Sergio, pour récupérer sa maison luxueuse à la Moraleja, dans la banlieue huppée de Madrid et aux abords du centre d’entraînement. Là aussi, tout serait bouclé, et le clan de l’ancien monégasque attend simplement l’officialisation pour signer les papiers, histoire de faire les choses dans l’ordre.

Autant dire que le Real Madrid, qui vient de remporter le titre en Liga et est en position de force en demi-finale de la Ligue des Champions, a le vent en poupe sur tous les dossiers, et prépare déjà la commandes de maillots floqués Mbappé pour ses supporters, en attendant de planifier la date exacte de sa signature et sa présenter devant les socios qui pourrait avoir lieu au mois de juin.