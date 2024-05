Luis Enrique en position de force, le PSG en sueur

Malgré l'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions contre le PSG et la perte du titre en Liga, le club catalan va continuer avec Xavi la saison prochaine. Mais un plan sur l'avenir est déjà étudié avec le retour de Luis Enrique.

S'il a clamé toute la saison qu'il allait partir à la fin de l'exercice 2023/2024, Xavi va finalement continuer sur le banc du Barça une saison supplémentaire. Critiqué, l'ancien milieu de terrain a encore la confiance des dirigeants barcelonais, au moins jusqu'en juin 2025, une date importante puisqu'elle coïncide avec la fin du contrat de Luis Enrique au PSG. Le journal l'Équipe affirme que la direction parisienne souhaite prolonger le contrat du tacticien espagnol mais ce dernier, bien que séduit par le projet sportif de Paris et les résultats positifs, souhaite prendre son temps avant de réfléchir à la suite. Barcelone veut en profiter pour rapatrier son ancienne gloire.

🎙️ Xavi speaks after the loss at Girona pic.twitter.com/7wBjzovjsb