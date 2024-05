Barça ‍: Une deuxième place ou l'enfer, Laporta ne rigole plus

Dans : Liga.

Rien ne va plus au Barça. En plus d'avoir été éliminés de la Ligue des champions, les Catalans ont perdu leur place de dauphins en Liga.

Au Barça, c'est une nouvelle saison sans titre qui va faire mal ! Pour ne rien arranger, les hommes de Xavi pourraient se contenter d'une triste troisième place en Liga. Balayé par Gérone le week-end dernier, le FC Barcelone va devoir cravacher pour espérer terminer deuxième. Surtout que cela aura un impact important pour la suite du projet. En effet, la place de dauphin permet de disputer la Supercoupe d'Espagne et donc d'avoir les rentrées économiques qui vont avec. Ces dernières sont estimées à 8 millions d'euros Selon AS, les joueurs du Barça sont au courant de l'importance d'aller chercher la deuxième place pour les finances de leur club.

Situation de crise au Barça

Le média rajoute que cette défaite à Gérone a fait presque plus de mal que l'élimination en Ligue des champions face au PSG. L'inquiétude a pu se lire sur les visages de Joan Laporta et Deco. Face à cette situation imprévue, le club reportera d'ailleurs toutes les décisions à la fin de la saison, en attendant de savoir si le vestiaire sera capable de renverser la situation et de terminer deuxième. Mais les Catalans n'ont plus leur destin entre leurs mains et devront compter sur un faux pas de Gérone. Les hommes de Xavi doivent en plus affronter la Real Sociedad, Almería, le Rayo Vallecano et Séville, tandis que les hommes de Míchel affronteront Alavés, Villarreal, Valence et Grenade. Toujours d'après AS, si par malheur, le Barça terminait troisième, certains scenarii catastrophes sont à craindre...

Xavi sur le départ, c'est toujours possible

La direction du Barça pourrait être amenée à revoir sa décision concernant... Xavi. Si l'entraineur a été convaincu de continuer, la direction pourrait de nouveau revoir son jugement. Ne pas atteindre l'objectif minimum, la deuxième place, mettrait Xavi dans une situation très grave. En plus de la possibilité de perdre Xavi, le Barça pourrait devoir sacrifier certains joueurs cadres, comme Ronald Araújo, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Pedri, ou encore Sergi Roberto. Concernant les prêtés Joao Cancelo et Joao Félix, ils auraient très peu de chances d'être conservés. A ce jour, seuls 5 joueurs sont d'ailleurs considérés comme intouchables : Lamine Yamal, Gavi, Fermín López, Pau Cubarsí et Marc-André ter Stegen. C'est donc bien plus qu'une simple deuxième place à aller rechercher pour le Barça, sous peine de vivre un été bien traumatisant et aux antipodes de celui du Real Madrid.