Mbappé Ballon d'Or, la tendance s'inverse brutalement

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Vinicius Junior est devenu l’arme fatale du Real Madrid et s’impose comme un sérieux candidat au Ballon d’Or.

« Vinicius est très important quand il joue comme ça, avec ce niveau et cette attitude. Pour moi, c’est le meilleur au monde ». Il y a quelques semaines, Carlo Ancelotti rendait un hommage appuyé à sa superstar brésilienne. Entre temps, l’entraîneur du Real Madrid n’a sans doute pas changé d’avis au sujet de Vinicius. Décisif contre Manchester City en quart de finale, l’ailier gauche de 24 ans a remis ça face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Auteur d’un doublé sur la pelouse de l’Allianz Arena, Vinicius Junior est indiscutablement l’arme offensive n°1 du club merengue, devant Jude Bellingham et Rodrygo.

En attendant la signature de Kylian Mbappé, qui va redistribuer les cartes en attaque, le Real Madrid jubile de compter un tel talent dans son effectif. A tel point que pour le site spécialisé Defensa Central, le Brésilien a tout pour devenir Ballon d’Or plus vite qu’on ne le pense. Sans même citer Kylian Mbappé dans cette course à la distinction individuelle suprême, le média pro-Madrid milite pour que Vinicius soit sacré. « Grâce à Solari puis Zidane, Vinicius a petit à petit trouvé sa place à Madrid. Désormais avec Ancelotti, il est plus fort que jamais et l’Italien n’a fait que de le faire progresser au fil des années. Sans aucun doute, il est aujourd’hui un très sérieux candidat au Ballon d’Or » estime le média, qui en fait son favori pour décrocher ce titre si convoité. Avec 43 buts depuis le début de la saison sous les couleurs du PSG, Kylian Mbappé est lui aussi dans la course. Mais pour l’instant, la presse madrilène ne veut pas en entendre parler et milite activement pour sacrer Vinicius Junior.