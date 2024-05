Esp ‍: La priorité du Barça révélée, c'est du lourd

Dans : Liga.

Alors que son départ était prévu pour le mois de juin, Xavi a finalement accepté de prolonger d’une saison au FC Barcelone, soit jusqu’en 2025. Mais à certaines conditions, notamment en ce qui concerne le mercato.

Champion d’Espagne la saison dernière, le FC Barcelone a perdu son titre en 2023-2024 puisque le Real Madrid est certain de terminer à la première place de la Liga. Un gros échec pour Xavi, dont la décision initiale était de quitter le club catalan au mois de juin. Dès cet hiver, l’ancien capitaine du FC Barcelone avait publiquement dévoilé sa décision de prendre du recul et de quitter son poste d’entraîneur à la fin de la saison. Mais finalement, Joan Laporta a réussi à convaincre Xavi de prolonger le plaisir d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025.

L’ancien milieu de terrain de la sélection espagnole a en revanche prévenu sa direction que s’il restait, il allait falloir renforcer l’équipe avec plusieurs éléments lors du mercato à venir. Dans le secteur offensif, Xavi souhaite un joueur capable d’évoluer aux côtés des intouchables Lamine Yamal et Robert Lewandowski. A en croire les informations du site Diariogol, la priorité de Xavi n’est autre que Florian Wirtz. Auteur d’une saison phénoménale au Bayer Leverkusen avec 17 buts et 19 passes décisives, l’international allemand (16 sélections) a tapé dans l’œil de Xavi, qui rêve de le faire venir en Catalogne.

Le Barça vise Florian Wirtz, valorisé à 110 millions d'euros

Il faudrait néanmoins un véritable miracle pour que cela arrive puisque le média indique que le Bayer Leverkusen n’écoutera pas les offres en-dessous de 110 millions d’euros pour le joueur formé à Cologne. Or, on imagine assez mal comment le FC Barcelone, en proie à de grosses difficultés financières ces dernières années, pourrait se permettre une telle folie. A moins qu’un joueur cadre de l’équipe soit vendu à prix d’or. Diariogol cite notamment le nom de Ronald Araujo, auteur d’une saison solide mais qui termine difficilement depuis son carton rouge face au PSG, et qui dispose d’une cote énorme en Premier League, où Chelsea et Manchester United sont prêts à miser près de 100 millions d’euros sur lui.