Esp ‍: Cinq joueurs brutalement virés par le Barça

Par Corentin Facy

Un an seulement après leur arrivée au club, cinq joueurs pourraient être poussés vers la sortie par le FC Barcelone lors du mercato à venir. Un incroyable coup de balai de la part de Joan Laporta.

Réparer les erreurs du passé, telle est la devise du FC Barcelone pour le mercato estival à venir. Et pour cause, le club catalan a la ferme intention de faire partir la majorité des joueurs recrutés il y a tout juste un an. Joan Laporta n’est clairement pas satisfait par l’apport des recrues et a l’intention de faire le ménage en accord avec son entraîneur Xavi, lequel pourrait finalement rester une saison de plus sur le banc. En réalité, aucune recrue de l’été 2023 n’échappe aux critiques à une exception près, Ilkay Gündogan. L’international allemand, recruté libre en provenance de Manchester City, est au niveau espéré, ce qui n’est clairement pas le cas des autres recrues.

C’est ainsi que selon Mundo Deportivo, les cinq autres joueurs recrutés par Barcelone il y a un an ont tous été mis sur le marché des transferts. Joao Cancelo n’est que prêté par Manchester City et son option d’achat ne sera pas levé tandis que Vitor Roque, Inigo Martinez, Joao Felix, Oriol Romeu seront poussés vers la sortie. Le Barça sait de toute façon qu’il ne pourra pas recruter s’il n’y a pas de départ en contrepartie en raison de ses difficultés financières. Si les joueurs cités devaient rapporter peu d’argent, leurs départs soulagerait en revanche la masse salariale du club. Et du côté de Barcelone, il n’y a pas de petite économie dans une période financière très délicate. Joan Laporta le sait, il faudra toutefois vendre un gros joueur au minimum pour recruter de manière significative. Deux noms reviennent avec insistance pour cela, Raphinha et Ronald Araujo, deux joueurs valorisés à plus de 60 millions d’euros sur les transferts et qui ont de grosses touches en Premier League.