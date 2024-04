Barça ‍: Xavi change d'avis et reste jusqu'en 2025

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Finalement, et après plusieurs réunions, Xavi a décidé de ne pas quitter le FC Barcelone en fin de saison. Le technicien sera là au moins jusqu'en 2025, date initiale de la fin de son contrat.

Une semaine après avoir vu rouge lors de l'élimination de son équipe par le PSG en Ligue des champions, et trois jours après la défaite à l'ultime seconde face au Real Madrid, Xavi a tout de même décidé de changer d'avis. Après avoir répété plusieurs fois qu'il n'irait pas au-delà de cette saison, l'entraîneur du Barça a trouvé un accord ce mercredi avec Joan Laporta et il ira au bout de son contrat, lequel s'achève dans un an. Tout s'est joué dans les dernières heures, puisque après une longue réunion entre Deco, le directeur sportif du Barça, Xavi et les avocats de ce dernier, tout le monde s'est retrouvé dans le bureau du président du FC Barcelone pour sceller cet accord.