Mbappé a Madrid, Bellingham cache sa joie

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Il n'y a plus trop de doutes concernant la future arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais pour le moment, rien n'est officiel. Jude Bellingham a cependant fait un petit clin d'œil au joueur français lors d'une vidéo promotionnelle.

Déjà présenté comme l'un des plus grands espoirs du football anglais, Jude Bellingham a passé un cap en rejoignant le Real Madrid l'été dernier. Il s'est rapidement imposé comme la pièce maîtresse du système de Carlo Ancelotti. À tel point qu'il est l'un des prétendants pour remporter le Ballon d'Or, en concurrence avec Kylian Mbappé notamment. Le milieu de terrain a gagné en popularité et a signé un partenariat avec Topps. Autrefois spécialisée dans la fabrique de confiseries, l'entreprise américaine s'est lancée dans la collection de cartes et de stickers sur le sport. Dans une vidéo promotionnelle, Jude Bellingham a dévoilé la carte du Français en réagissant de manière troublante. « J'aime cette carte. Bon joueur aussi. Rien d'autre à dire » a commenté le joueur de 20 ans, avec un sourire à la caméra.

Jude Bellingham attend l'arrivée de Mbappé au Real

I see what you did there, Jude. 👀🐢 pic.twitter.com/iIpis0mAEu — 𝙇𝘽𝙕  (@losblancoszone) April 29, 2024

Le vainqueur du Golden Boy 2023 a ensuite vite enchaîné en dévoilant les cartes de deux de ses coéquipiers, Dani Carvajal et Arda Güler. Cette séquence ne peut pas être considérée comme un aveu de la part de Jude Bellingham sur le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid mais il est fort probable que l'ancien joueur du Borussia Dortmund a hâte d'évoluer avec l'attaquant du PSG. Les deux joueurs pourraient d'ailleurs s'affronter avant de devenir des coéquipiers. Si Paris bat le BVB en demi-finale de la Ligue des Champions et que le club de la Maison Blanche dispose du Bayern Munich au Bernabeu après le 2-2 du match aller ce mardi soir, alors le PSG de Kylian Mbappé retrouvera le Real de Jude Bellingham, en finale de la coupe aux grandes oreilles, à Wembley, le 1er juin.