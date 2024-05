Le Barça a besoin d'argent, l'OL peut l'aider

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Considéré comme la future star du Brésil, Vitor Roque est loin de faire l'unanimité au FC Barcelone. L'attaquant recruté contre un gros chèque est suivi par l'OL, et des révélations pourraient encore favoriser son départ définitif.

Le 12 juillet 2023, le Barça a annoncé la signature de Vitor Roque, alors pisté par tous les grands clubs européens, comme Chelsea ou le PSG. Le club catalan a offert tout d'abord 30 millions d'euros au Club Athletico Paranaense pour s'offrir les services de l'étoile montante du football brésilien. Mais comme le révèle le journal Relevo, le FC Barcelone peut encore débourser jusqu'à 31 millions d'euros dans le cadre du dossier Vitor Roque. Si le joueur de 19 ans dispute au moins 50 % des matchs lors des 5 prochaines saisons, alors le club brésilien recevra à chaque fois 5 millions d'euros. Cinq autres millions seront livrés à Paranaense si le natif de Timóteo est nommé dans les trois joueurs du prix FIFA The Best. Et enfin, un million d'euros s'il soulève le Ballon d'or à Barcelone.

Le Barça veut économiser, l'OL se frotte les mains

Le média espagnol affirme donc qu'une vente de Vitor Roque est d'ores et déjà envisagée, afin d'éviter de payer ces nouvelles sommes et faire grimper son prix final à 50 ou 60 ME. L'ancien joueur de Cruzeiro n'a inscrit que 2 buts depuis son arrivée chez les Blaugrana. Les prestations du jeune attaquant ne sont pas assez convaincantes pour la direction catalane. Un prêt est également annoncé par la presse ibérique. L'Olympique Lyonnais serait d'ailleurs intéressé. Le club rhodanien aimerait tenter le coup. Si le Barça vise un transfert sec, il semble encore difficile de savoir si l'OL sera toujours candidat pour une nouvelle grosse dépense.

Mais en cas d'opportunité, John Textor a déjà montré qu'il savait mettre la main à la poche et tenter le coup pour un transfert important pour l'avenir. Cela permettra encore et toujours au FC Barcelone d'économiser de l'argent ce qui n'est pas anodin compte tenu des finances peu stables du Barça. Un départ de Vitor Roque est à prévoir pour cet été et Lyon compte bien avoir son mot à dire. Le club catalan et le joueur vont devoir se mettre d'accord sur la suite à donner, mais l'OL reste à l'affût.