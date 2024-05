Il se fait les croisés, le Barça va perdre gros

En quête de liquidités avant le mercato estival, le FC Barcelone a appris une très mauvaise nouvelle. Son latéral droit Sergiño Dest, actuellement prêté au PSV Eindhoven, souffre d’une grave blessure au genou. Son transfert définitif devrait donc coûter beaucoup moins cher que prévu.

Joan Laporta devra encore trouver des solutions. Confronté aux mêmes problèmes avec le fair-play financier de la Liga, le président du FC Barcelone sait qu’un recrutement cet été passera par de nouvelles recettes. On pense notamment à des ventes sur le marché des transferts. Le Barça possède de nombreux éléments indésirables comme Sergiño Dest, prêté cette saison au PSV Eindhoven qui souhaitait lever l’option d’achat à 10 millions d’euros. Seulement voilà, le Néerlandais s’est gravement blessé à un genou le mois dernier et vient de confirmer ce que l’on redoutait.

I was pretty suprised

When I heard about the news

I never thought that this would happen to me!

It’s a difficult time

But i’ll face it

Come back stronger

And make y’all proud again

Thanks for all the messages and support! 🙏🏽❤️#beastmode pic.twitter.com/ek0ZHACwmz