Le Real va entourer Mbappé avec d'incroyables pépites

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid prépare un prochain mercato estival tonitruant. Si Kylian Mbappé sera la tête d'affiche, d'autres cracks sont espérés dans la capitale espagnole.

A Madrid, on espère vivre une fin de saison magique, avec une victoire en Ligue des champions. Ensuite, le club merengue mettra les bouchées doubles sur le marché des transferts. En plus de Endrick et Kylian Mbappé, qui sera assurément la grande tête d'affiche de son intersaison, le Real Madrid est chaud à l'idée de signer Alphonso Davies ou encore Lenny Yoro. Mais les champions d'Espagne ne veulent pas non plus oublier de préparer l'avenir lointain. L'idée est d'une nouvelle fois sécuriser les plus grands cracks de demain. Et trois joueurs sud-américains pourraient signer dès cet été au Real Madrid.

Le Real Madrid veut piocher en Amérique du Sud cet été au mercato

Selon les informations de Fichajes, la direction madrilène n'écarte en effet pas la possibilité de réaliser une triple signature au cours de l'été prochain, avec les arrivées de Messinho (Palmeiras, 17 ans), Luis Guilherme (Palmeiras, 18 ans) et Franco Mastantuono (River Plate, 16 ans). Les deux premiers cités sont Brésiliens et le troisième Argentin. Il n'est pas impossible de les voir ensuite prêtés dans leur club actuel en attendant le bon moment pour les faire rejoindre l'Espagne. Dans le passé, le Real Madrid avait déjà fait la même chose avec Fede Valverde, Rodrygo et Vinicius. Que des arrivées qui ont porté leurs fruits. Cependant, afin de signer tous les joueurs cités plus haut, les Merengue devront aligner les millions, sans compter sur la concurrence d'autres clubs européens comme le PSG. Cela signifiera peut-être le sacrifice de joueurs importants de l'effectif actuel. Luka Modric, Lucas Vazquez ou encore Ferland Mendy sont concernés par un départ. Mais cela en vaudra peut-être le coup pour continuer à prospérer dans toutes les compétitions...