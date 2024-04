Verratti loin du PSG, le Barça a le champ libre

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Intéressé par le profil de Marco Verratti depuis de longues années, le FC Barcelone pourrait bien revenir à la charge cet été. Le milieu d’Al-Arabi fait partie des pistes envisagées par le club catalan qui ne sera plus confronté au refus catégorique du Paris Saint-Germain.

Mission accomplie pour Joan Laporta. Persistant, le président du FC Barcelone a fini par convaincre Xavi de rester la saison prochaine. L’entraîneur blaugrana, qui avait annoncé son départ en janvier dernier, s’est dit touché par le soutien reçu en interne. Mais on peut penser que le technicien a été rassuré par des garanties concernant le recrutement. Le Barça compte effectivement se renforcer malgré ses problèmes avec le fair-play financier de la Liga.

🔮Las tres vías del Barça para reforzar el puesto de pivote



🎯Apuntalar el medio centro es una de las prioridades del club blaugrana en el mercado de fichajes



✍️@JordiGil https://t.co/LuxZMKRbpx — Diario SPORT (@sport) April 26, 2024

Outre la volonté d’attirer un latéral ainsi qu’un ailier pour le couloir gauche, l’actuel deuxième du championnat espagnol espère recruter un milieu de terrain, secteur où les blessures de Pedri, Frenkie de Jong et surtout Gavi ont considérablement affaibli les Blaugrana cette saison. Dans l’idéal, le FC Barcelone aimerait miser gros sur une valeur sûre comme Joshua Kimmich (Bayern Munich) ou Martin Zubimendi (Real Sociedad). Mais pas sûr que les finances du club permettent ce genre d’opération.

Quand Verratti voulait signer au Barça

La direction sportive a donc coché les noms de joueurs plus abordables. Et d’après le quotidien local Sport, le Barça, qui s’intéresse aussi au Croate Marcelo Brozovic (Al-Nassr), n’a pas fait une croix sur Marco Verratti. Ce n’est un secret pour personne, le cador espagnol a un faible pour l’Italien depuis de longues années. A l’été 2017, le Barça avait tenté sa chance et l’ancien Parisien semblait d’abord emballé, avant de voir le Paris Saint-Germain lui fermer la porte. Cette fois, le club de la capitale ne sera plus un obstacle si le FC Barcelone souhaite vraiment obtenir la signature du milieu transféré à Al-Arabi (Qatar) l’été dernier.