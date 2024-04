Kvaratskhelia à Barcelone, son agent passe à l'action

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En quête d’un joueur offensif de gros calibre, le FC Barcelone a identifié Khvicha Kvaratskhelia comme sa cible prioritaire. Xavi, qui a prolongé jusqu’en 2025, veut absolument recruter l’attaquant de Naples.

Contre toute attente, le FC Barcelone a annoncé cette semaine la prolongation de Xavi jusqu’en 2025, alors que l’entraîneur espagnol avait initialement annoncé son départ à la fin de la saison. L’ex-capitaine du Barça s’est finalement laissé convaincre de poursuivre l’aventure sur le banc blaugrana mais nul doute que pour être convaincu, Xavi a reçu quelques garanties en ce qui concerne le mercato. Le coach barcelonais souhaite dans un premier temps conserver les meilleurs joueurs de son effectif, à savoir Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsi ou encore Ronald Araujo. Mais en plus de conserver ses tauliers, le Barça va devoir renforcer son effectif s’il veut avoir un espoir de lutter avec le Real Madrid pour le titre la saison prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

C’est ainsi que selon la Gazzetta dello Sport, Xavi a soumis à son président Joan Laporta sa piste prioritaire pour le mercato à venir. A en croire le journal italien, il s’agit de Khvicha Kvaratskhelia, auteur de 10 buts et 8 passes décisives toutes compétitions avec Naples depuis le début de la saison. Estimé à près de 80 millions d’euros, l’international géorgien coche toutes les cases pour coller au pur style barcelonais mais pour recruter un tel joueur, le Barça va d’abord être contraint de dégraisser. Et trouver une telle somme sans toucher aux intransférables de Xavi s’annonce délicat pour Joan Laporta, qui compte en premier lieu sur la possible vente de Raphinha en Premier League pour renflouer ses caisses.

Kvaratskhelia est la cible n°1 de Xavi

Il y a encore quelques jours, des offres à près de 60 millions d’euros étaient évoquées pour l’ailier brésilien en provenance de l’Angleterre. D’autres joueurs vont partir afin de réduire la masse salariale, à l’instar de Joao Cancelo, Joao Felix ou encore Inigo Martinez. De quoi rester en conformité avec le fair-play financier tout en s’offrant un petit plaisir pour le Barça. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia est en tout cas très enthousiaste à l’idée de rejoindre la Catalogne puisque son agent s’est déjà mis au travail pour rendre ce transfert possible. Le journal italien dévoile qu’un rendez-vous a été fixé pour la semaine prochaine entre le représentant du buteur géorgien et l’état-major de Naples pour évoquer les conditions de son départ. Cela sent plutôt bon pour Barcelone, même si le plus dur est encore à faire.