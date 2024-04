Xavi reste, invraisemblable crise au Barça

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

La décision prise par Xavi d'aller finalement au bout de son contrat en 2025 avec le FC Barcelone a fait le bonheur de Joan Laporta. Mais visiblement pas de tout le monde.

Compte tenu des résultats sportifs de ces derniers jours, on aurait pu penser que l'accord trouvé mercredi soir entre Xavi et le président du Barça était à même de ramener de la sérénité au sein du club. Après avoir longtemps dit qu'il voulait quitter le club en mai prochain, l'entraîneur barcelonais a finalement changé d'avis et accepté de respecter son contrat jusqu'en 2025. Si Joan Laporta a validé avec bonheur cette décision, au sein du conseil d'administration des Blaugrana, ce revirement ne passe pas du tout et des démissions au plus haut niveau devraient intervenir annoncent ce jeudi Sport, le quotidien sportif proche du FC Barcelone titrant même : « La prolongation de Xavi provoque une crise à la direction du Barça ».

⚽ Manu Carreño carga contra Joan Laporta: "Creo que está arrastrando al FC Barcelona al precipicio" https://t.co/EByAUgFLOM — Cadena SER (@La_SER) April 25, 2024

Les raisons de cette colère d'une partie du conseil d'administration ? C'est qu'à priori le club avait entériné le départ de Xavi à l'occasion d'un vote et qu'il n'a pas été consulté par Joan Laporta avant de mener les négociations. De plus, le président du FC Barcelone est accusé d'avoir fait le show mercredi soir pour tirer la couverture à lui. Cela n'a pas empêché le patron du Barça d'organiser ce jeudi à 13h une conférence de presse avec Xavi pour confirmer cette décision prise par ce dernier de rester un an de plus, après avoir dit et répété qu'il partirait. Sur la Cadena Ser, Manu Carreno est lui consterné de tout cela et le dit : « Je pense que Laporta entraîne le FC Barcelone vers le précipice ».