Barça ‍: Pau Cubarsi prolonge avec une clause à 500 ME

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, le FC Barcelone a annoncé la prolongation du contrat de son prometteur défenseur central Pau Cubarsi jusqu’en 2027.

La clause libératoire de Pau Cubarsi a par ailleurs été revue à la hausse et a été fixée à 500 millions d’euros par le FC Barcelone. « Le défenseur blaugrana a signé la prolongation de contrat jeudi matin lors d'une cérémonie avec le Président du FC Barcelone Joan Laporta, le Vice-Président Rafa Yuste, le Directeur Responsable du Centre de Formation Joan Soler et le Directeur Sportif du Club, Deco. Après avoir réalisé ses débuts en équipe première le 18 janvier dernier contre Unionistas, en Coupe du Roi (1-3), Pau Cubarsí a déjà atteint la barre des 20 matches en équipe première, presque cinq mois plus tard. Il a aussi découvert la Ligue des Champions contre Naples, match au terme duquel il a été élu MVP à Montjuic » peut-on lire sur le site officiel du Barça, qui se félicite de la prolongation de Pau Cubarsi, un jeune joueur déjà très performant en Ligue des Champions sur lequel le club fonde beaucoup d’espoirs pour l’avenir.