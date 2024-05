Esp ‍: Le Real Madrid champion pour la 36e fois, Gérone en Ligue des champions ‍!

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

34e journée de Liga

Estadio Municipal de Montilivi

Gérone bat le FC Barcelone : 4 à 2

Buts : Dovbyk (4e), Portu (65e, 74e), Gutierrez (67e) pour Gérone; Christensen (3e), Lewandowski (45e+1 sp) pour le Barça

En s'imposant ce samedi soir face au FC Barcelone (4-2), le club de Gérone s'est assuré un ticket pour la prochaine Ligue des champions puisqu'il compte désormais treize points d'avance sur le cinquième à quatre journées de la fin. Autre conséquence, et non des moindres de cette nette victoire face au Barça, le Real Madrid est dès ce soir champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire. Les Merengue ont eux aussi treize points d'avance, mais sur leur second, Gérone.

🙌 ¡SOMOS LOS CAMPEONES DE LALIGA 2023/24! 🙌 pic.twitter.com/jSGlGbooKv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2024